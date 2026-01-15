Bilişim suçlarında ihtisas şartı kaldırıldı: Dosyalar genel mahkemelere eşit dağıtılacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, bilişim suçlarına ilişkin açılacak davaların, "ihtisas mahkemesi" şartı aranmaksızın bütün asliye ceza mahkemelerinde görülmesine karar verdi.
HSK 1. Dairesince Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 25 Aralık 2025'te "nitelikli dolandırıcılık" suçundan açılan davaların, mahalde bulunan asliye ceza mahkemelerine genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verildiği hatırlatıldı.
Bu karar sonrası uygulamada yaşanması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bilişimle ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin ihtisas durumunun yeniden görüşüldüğü belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: