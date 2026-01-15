Bilişim suçlarında ihtisas şartı kaldırıldı: Dosyalar genel mahkemelere eşit dağıtılacak

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli hırsızlık, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlarla ilgili suçların, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla geçişkenlik gösterebileceği, bu durumun genel tevziden dosya alan asliye ceza mahkemeleri ile bilişim ihtisası olan asliye ceza mahkemeleri arasında iş bölümü ihtilafı yaratabileceği, bunun da uygulamada gereksiz emek ve zaman kaybına yol açabileceği değerlendirilmekle, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemeleri nezdinde ayrı bir ihtisaslaşmaya gidilmeksizin dosyaların genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir."