Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

08:434/11/2025, Salı
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

