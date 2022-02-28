Gündem Hakkaride gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin 35 kg Metamfetamin ele geçirildi
ANKARA

Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin 35 kg Metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 250 kg Eroin, 35 kg Metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hakkaride gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin 35 kg Metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg Eroin 35 kg Metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından ilçeye bağlı Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 25 organizatör gözaltına alındı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 25 organizatör gözaltına alındı
18 milyon kişi etkilenecek

'18 milyon kişi etkilenecek'

​AB Ukraynalı 4 milyon sığınmacıya hazırlanıyor.
Acı bilanço

Acı bilanço

​Rus saldırılarında 352 Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi.
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

Halkın güvenliği için "Google Harita" araçları devre dışı bırakıldı.
Azeri MiG-29'ları Ukrayna'da vuruldu

Azeri MiG-29'ları Ukrayna'da vuruldu

​Lviv'deki uçak fabrikasında modernize edilen jetler Rus bombalarına hedef oldu.

​Savaşın Rusya'ya maliyeti artıyor.

​Moskova'ya yönelik tecrit gün geçtikçe büyüyor.

​Eski milletvekili Ataullah Hamidi, Merve Kavakçı'nın gözaltına alınmak istendiği günü anlattı.
Lavrov uçuş yasağına takıldı

Lavrov uçuş yasağına takıldı

​AB ülkeleri Rus heyetini Cenevre'ye taşıyacak uçağa izin vermiyor.

​Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı.

​Milyonlarca Müslüman Batılı devletlerin ordularında savaştı ve yaşamını yitirdi.

​Postmodern darbe anlatılamadı veya anlaşılmak istenmedi.

İsmi değişecek

İsmi değişecek

​FIFA'nın Rusya kararı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.