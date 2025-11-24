Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı

15:5324/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından Yüksekova ve Şemdinli'de 22 üs bölgesinin yolu kapandı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.




#Hakkari
#üs bölgesi yolu
#Yüksekova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ilk evim arsa projesi Adana tahsis ve peşinat ön katılım bedeli tutarı ve ödeme tarihleri açıklandı