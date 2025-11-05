Yeni Şafak
Hakkari’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Hakkari’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari’de gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari’de kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Erziki Köprüsü mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAH 468 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Erziki Köprüsü’nden dere yatağına düştü.

Araçta sıkışan 2 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.



#Hakkari
#trafik kazası
#otomobil
