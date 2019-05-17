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HAKKÂRİ

Hakkari'de PKK sığınakları imha edildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 mağara ve barınak imha edildi, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
26 mağara ve barınakta mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi
AA
26 mağara ve barınakta mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi
26 mağara ve barınakta mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi
AA
26 mağara ve barınakta mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 26 mağara ve barınağın imha edildiği, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İl genelinde son 4 günde 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkisinde icra edilen operasyonlarda bin 484 adet 23,5 milimetre uçaksavar mühimmatı, 2 bin 890 adet 12,7 milimetre doçka mühimmatı, 51 bin 800 adet 7,62 milimetre piyade tüfeği mermisi, kanas keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfek, roketatar, bin biksi mühimmatı, 3 varil AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 9 el bombası, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 19 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 jeneratör ve jeneratör parçaları, 2 mazotlu hızar makinesi, 8 AK-47 piyade tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 15 büyük tüp, 25 küçük tüp, 12 el yapımı patlayıcı, 2 panço, 450 metre kablo, 100 kilogram gres yağı, 30 kilogram inşaat teli, 4 şemsiye, büyük akü, 3 boş jelikan, örgütsel içerikli kitap, 2 tuzaklanmış sırt çantası, uyku tulumu, 100 çuval un, 150 koli bandı, 52 çuval şeker, 111 çift ayakkabı, 12 çuval fasulye, dörtlü ocak seti, 30 konserve, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, sığınak yapımında kullanılan çok sayıda alet edevat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Operasyonlarda 26 mağara ve barınak ile hastane olarak kullanıldığı değerlendirilen yapının imha edildiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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