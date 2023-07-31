Haliç Üniversitesi çeyrek asrı geride bıraktı

Öğrenci odaklı çalışmalarının yanı sıra bilim, teknoloji ve kültür-sanat etkinlikleriyle de vakıf üniversiteleri arasında saygın bir konumda yer alan Haliç Üniversitesi 25’inci yaşını kutluyor.

Çağdaş eğitim anlayışı ve deneyimli akademik kadrosu ile günümüz teknolojilerine uyum sağlayan ve alanlarında nitelikli mezunlar yetiştiren Haliç Üniversitesi, sunduğu geniş imkânlarla akademik eğitimde prestijini arttırmaya devam ediyor. 2022’de All In One Consept Campus (Hepsi Bir Arada Konsept Kampüs) anlayışıyla öğrencilerine teknolojik donanımlı, yepyeni ve dinamik bir kampüs hayatının kapılarını açan üniversite, burs imkanları, yurt olanakları, iş dünyasıyla entegre eğitim modelleri, son teknoloji laboratuvarları ve araştırma merkezleriyle kaliteli eğitim misyonunu sürdürüyor.

Rektör Prof.Dr. Zafer Utlu

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE HİZMET EDİYORUZ

Haliç Üniversitesi’nin 25 yıldır rotasını aklın ve bilimin rehberliğinde çizerek, öğrenci merkezli öğrenme modelini, teknolojik uygulama ve araştırma odaklı bakış açısıyla bütünleştirdiğini ifade eden Haliç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Utlu, üniversite olarak bugün akademik eğitimde çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu, heyecanını yaşadıklarını ve bu mutluluğu tüm paydaşlarıyla birlikte kutladıklarını dile getirdi. Yeni kampüs ve yenilenen marka kimliği ile 25. yılın en güçlü adımlarından birini attıklarını ifade eden Haliç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Utlu, öğrencilere yüksek donanımlı bir eğitim hayatı sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Utlu sözlerine şöyle devam etti: “Çok büyük emek ve özveri ile üniversitemizin geleceğini inşa ettiğimiz yeni kampüsümüzde, Türkiye’ye ve gençlerin geleceğine hizmet vermeye devam edeceğiz.”

HEDEF SAYILI ÜNİVERSİTELER ARASINDA YER ALMAK

Geleceğe yönelik açıklamalarda da bulunan Haliç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Utlu, “Akademik tecrübemizi modern ve çağdaş kimliğimizle birleştirdiğimiz bu yeni dönemde de Haliç geleneğini ilk günkü tutkuyla daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Üniversitemizi sadece Türkiye’de değil dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almasını sağlamak amacı ile çalışmalarımızı sürdüreceği” ifadelerini kullandı. Haliç Üniversitesi’nin 25. yılı, 2023 yılı boyunca sürecek ve tüm öğrencilerini, paydaşlarını kapsayacak çok çeşitli, coşku dolu etkinlikler ve yıl içinde düzenlenecek farklı organizasyonlar ile kutlanmaya devam edecek.

Haliç Üniversitesi’nde kadın gücü

Haliç Üniversitesi, son yıllarda kurumsal anlamda izlediği stratejiler anlamında da önemli nitelikleri ile ön plana çıkıyor. Bu özelliklerden biri olarak, üniversitenin kadın çalışan oranı yüksek bir kurum olduğu rahatlıkla söylenebilir. Akademik kadrosunun yüzde 59’u kadınlardan oluşan üniversite, yönetici düzeyinde ise akademik alanda yüzde 66, idari alanda yüzde 51 kadın oranına sahip.

İki dijital sanat sergisi

Yükseköğretim sanat eğitiminde önemli bir ekole sahip olan Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çalışmalarıyla iki başarılı dijital sergiye imza attı. Büyük ilgi ile karşılanan sergilerden ilki, Mart ayında ‘Ekinoks 2’ ismi ile 15 ülkeden 139 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Bir diğer sergi ise ‘Stop Violence Against Women’ adıyla Atatürk Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirildi. Mayıs ayında ziyarete açılan sergi, kadın temalı eserler ile ön plana çıktı.

TEKNOFEST 2023’den üç ödülle döndü

Haliç Üniversitesi, Türkiye’nin ‘‘Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’’ TEKNOFEST 2023’te 3 büyük ödül aldı. Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, TUBİTAK ve TEKNOFEST kapsamındaki Bilimsel Araştırma Projeleri/Patentleri ve inovatif çalışmalar arasında yarışan projeleri ödüle layık görüldü. ‘Parabolik Çanak Güneş Kolektörü ile Hidrojen Üretimi’ adlı proje ‘Enerji ve Çevre’ kategorisinde üçüncülük ödülü alırken, ‘Dijital Sağlık Kontrol Sistemi’ adlı proje ise, Milli Uzay çalışmaları arasında birinci seçildi. ‘A Composition for Heavy Metal Deposition in Tissues with Significant Athosclerosis of the Coronary Arteries’ adlı ortak patent başvurusu ise Türk Patent Enstitüsü tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Metaverse bursu kazandı ABD’ye staja gidiyor

Haliç Üniversitesi ve Atlas Space iş birliğiyle düzenlenen, MetaverseAr-Ge alanında ilerlemek isteyen gençlerin iki kurumun sağlayacağı ortak staj ve sertifika programlarıyla profesyonel destek alabilecekleri Metaverse burs programının kazananı belli oldu. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mine Örüklü burs almaya hak kazandı. Başarılı öğrenci aldığı burs ile Atlas Space’in Miami’de yer alan ofisinde staj yapma şansı yakaladı. Örüklü bununla birlikte, gelecek yıl Kuzey Amerika’da gerçekleşmesi planlanan metaverse fuarlarından birine Atlas Space şirketi bünyesinde katılma hakkı elde etti.











