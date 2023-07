Haliç Üniversitesi çeyrek asrı geride bıraktı

Çağdaş eğitim anlayışı ve deneyimli akademik kadrosu ile günümüz teknolojilerine uyum sağlayan ve alanlarında nitelikli mezunlar yetiştiren Haliç Üniversitesi, sunduğu geniş imkânlarla akademik eğitimde prestijini arttırmaya devam ediyor. 2022’de All In One Consept Campus (Hepsi Bir Arada Konsept Kampüs) anlayışıyla öğrencilerine teknolojik donanımlı, yepyeni ve dinamik bir kampüs hayatının kapılarını açan üniversite, burs imkanları, yurt olanakları, iş dünyasıyla entegre eğitim modelleri, son teknoloji laboratuvarları ve araştırma merkezleriyle kaliteli eğitim misyonunu sürdürüyor.

Haliç Üniversitesi, Türkiye’nin ‘‘Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’’ TEKNOFEST 2023’te 3 büyük ödül aldı. Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, TUBİTAK ve TEKNOFEST kapsamındaki Bilimsel Araştırma Projeleri/Patentleri ve inovatif çalışmalar arasında yarışan projeleri ödüle layık görüldü. ‘Parabolik Çanak Güneş Kolektörü ile Hidrojen Üretimi’ adlı proje ‘Enerji ve Çevre’ kategorisinde üçüncülük ödülü alırken, ‘Dijital Sağlık Kontrol Sistemi’ adlı proje ise, Milli Uzay çalışmaları arasında birinci seçildi. ‘A Composition for Heavy Metal Deposition in Tissues with Significant Athosclerosis of the Coronary Arteries’ adlı ortak patent başvurusu ise Türk Patent Enstitüsü tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.