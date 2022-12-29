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POLİTİKA

Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, "Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
Halk Tv muhabiri EYT başvurusu ile alakalı vatandaşlardan istediği cevabı alamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ve 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK'da aldı. Halk Tv muhabiri Dilan Alp vatandaşlarla röportajında beklemediği cevapla karşılaştı. Vatandaşın, "Biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin. 5 yıl sonra emekli olacakken şimdi emekli oluyorum" ifadelerinin ardından Halk Tv muhabiri Dilan Alp ise vatandaşların kuyruktan şikayetçi olduğunu belirtti.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Halk Tv muhabiri Dilan Alp vatandaşlarla röportajında beklemediği cevapla karşılaştı.

Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
OYNAT 01:01
Halk TV muhabiri EYT başvuru kuyruğunda vatandaştan istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, 'Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin' sözlerinin ardından yayına devam eden Halk Tv muhabiri Dilan Alp, 'Vatandaşlar dakikalardır beklediklerini ve sistemin çalışmadığını belirtiyor' dedi.


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