Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri: Netanyahu’nun Hamas’la masaya oturmaktan başka çaresi kalmadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Gazze’ye destek programında konuşan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, “Müzakereler gerçekleşti. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki; biz asla Aksa Tufanı’ndan sonra olduğu gibi Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu antlaşmayı bir durak olarak görüyoruz. Kudüs özgürlüğüne ulaşana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Programda konuşan Sami Ebu Zuhri, Netanyahu'nun Hamas ile masaya oturmaktan başka çaresinin kalmadığını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70 binden fazla kişinin şehit olduğunu ifade ederek, Netanyahu, 2 yıl önce esirleri alacağını söylemişti. Fakat bugün görüyorsunuz Hamas kendisi esirleri teslim ediyor. Yani Netanyahu başarısız oldu ve Hamas’la masaya oturmaktan başka çare bulamadı. Belki evleri orada yıkmayı başardılar. Ancak Filistinli kardeşlerimizin iradesini yıkmayı başaramadılar. Gazze ehli imanı silah olarak kuşanmıştır. Gazze ehli Ku’an-ı Kerim'i silah olarak kuşanmıştır. Ve bu şeytanlar bu silahları asla yenemezler. Onlar şeytanlarla beraber ittifak halindeydiler. Ancak bizim dostumuz bizimle beraber olan Allah'tı, o yüzden bizi yenemediler. Müzakereler gerçekleşti. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki; biz asla Aksa Tufanı’ndan sonra olduğu gibi Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu antlaşmayı bir durak olarak görüyoruz. Kudüs özgürlüğüne ulaşana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz” dedi.