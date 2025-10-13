Yeni Şafak
Trump: Bana göre Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı

Trump: Bana göre Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı

18:0113/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Trump ile Sisi'nin basın toplantısından.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze zirvesi için gittiği Mısır'da, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Ortadoğu'da barış gerçekleşiyor" diyen Trump, "Bana göre Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı. Bu anlaşmaya 35 ülke destek açıkladı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

