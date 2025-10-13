Trump ile Sisi'nin basın toplantısından.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze zirvesi için gittiği Mısır'da, Mısırlı mevkidaşı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Ortadoğu'da barış gerçekleşiyor" diyen Trump, "Bana göre Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı. Bu anlaşmaya 35 ülke destek açıkladı." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Donald Trump
#Mısır
#ABD