Hamas Hareketi'nin, Tahran'da suikastla şehit edilen İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar'ı seçmesinin ardından Sinvar; terör devleti İsrail'in yeni hedefi haline gelmişti. Terör devleti İsrail'den yapılan açıklamada, Sinvar'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi.
İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ın İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edildi. KAN'dan yapılan açıklamada bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi.
Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar'ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” nun tartışıldığı aktarıldı.
İsrail Sinvar'a 'güvenli çıkış' teklifinde bulunmuştu
Terör devleti İsrail, birkaç gün önce Hamas Siyasî Büro Şefi Yahya Sinvar'a dikkat çekici bir teklifte bulunmuştu. İsrail, tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdi.
Anlaşmanın, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasını ve Gazze için yeni bir yönetim sistemini içerdiğini de aktarıldı. Ancak, teklifin detayları ve tarafların pozisyonları belirsizliğini koruyor.
Teklif rehinelerin ailelerine sunuldu
Habere göre hükümetin rehineler konusundaki yetkili ismi Gal Hirsch, rehinelerin ailelerine önerinin geçen hafta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li yetkililerle yapılan bir toplantıda sunulduğunu söyledi.
İşgalci İsrail basını Hamas lideri Sinvar'ın, anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediğini iddia etti.
Hamas iddiaları yalanladı
Terör devleti İsrail, Hamas Siyasî Büro Şefi Yahya Sinvar'a 100 adamını yanına alarak Gazze'den güvenli çıkış teklif etti.