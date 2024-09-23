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Hamas'ın yeni başkanı Sinvar öldü mü? İşgalci İsrail Gazze'de bu iddiayı araştırıyor

Hamas'ın yeni başkanı Sinvar öldü mü? İşgalci İsrail Gazze'de bu iddiayı araştırıyor

Esmanur Tuna
11:1523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İşgalci İsrail, Hamas lideri Sinvar'ın Gazze'de hayatını kaybettiği iddiasını araştırdığını açıkladı.
İşgalci İsrail, Hamas lideri Sinvar'ın Gazze'de hayatını kaybettiği iddiasını araştırdığını açıkladı.

Hamas Hareketi'nin, Tahran'da suikastla şehit edilen İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar'ı seçmesinin ardından Sinvar; terör devleti İsrail'in yeni hedefi haline gelmişti. Terör devleti İsrail'den yapılan açıklamada, Sinvar'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi.

İşgalci İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ın İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edildi. KAN'dan yapılan açıklamada bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi.

İşgalci İsrail, suikastle öldürdüğü Heniyye'den sonra Siyasi Büro Şefi seçilen Sinvar'ı hedefine aldı..

Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar'ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” nun tartışıldığı aktarıldı.


İsrail Sinvar'a 'güvenli çıkış' teklifinde bulunmuştu

Terör devleti İsrail, birkaç gün önce Hamas Siyasî Büro Şefi Yahya Sinvar'a dikkat çekici bir teklifte bulunmuştu. İsrail, tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdi.

İsrailli esir yakınları, Hamas ile esir takası anlaşması için Netanyahu hükümetini protesto ediyor.

Anlaşmanın, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasını ve Gazze için yeni bir yönetim sistemini içerdiğini de aktarıldı. Ancak, teklifin detayları ve tarafların pozisyonları belirsizliğini koruyor.


Teklif rehinelerin ailelerine sunuldu

Habere göre hükümetin rehineler konusundaki yetkili ismi Gal Hirsch, rehinelerin ailelerine önerinin geçen hafta Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'li yetkililerle yapılan bir toplantıda sunulduğunu söyledi.

Yahya Sinvar’ın Gazze’deki tünellerde yaşadığı düşünülüyor.

İşgalci İsrail basını Hamas lideri Sinvar'ın, anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediğini iddia etti.


Hamas iddiaları yalanladı

Yeni Şafak'a bilgi veren Hamas kaynakları, görüşmede ABD'nin Katar'a, Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar'ın 100 adamını da yanına alarak güvenli çıkış yapabileceğini belirtti. İsrail basınında çıkan ve Sinvar'ın anlaşmadan sonra da kendi güvenliği için ABD'den garanti istediği yönündeki iddialar ise
Hamas tarafından yalanlandı.
Hamas kaynakları
'a yaptıkları açıklamada, iddiaların tamamen uydurma olduğunu bildirdi.
Hamas, Sinvar'ın kendisi için işgalci İsrail'den 'güvenlik' talep ettiği iddiasını yalanladı.

Terör devleti İsrail, Hamas Siyasî Büro Şefi Yahya Sinvar'a 100 adamını yanına alarak Gazze'den güvenli çıkış teklif etti.

Hamas ateşkese olumlu yaklaşıyor

Hamas'a yakın kaynaklar Hamas tarafının, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve İsrail işgal güçlerinin tüm Gazze topraklarından çekilmesine olumlu yaklaştığını aktardı. Kaynaklar, Hamas'ın bu tavrını
Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmek, esir takası anlaşmasının sağlanması, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, İsrail saldırılarında yerinden edilen Filistinlilerin asli yerlerine geri dönmesi ve Gazze'nin yeniden imarının önünün açılmas
ı için sürdüreceğini kaydetti.


#Yahya Sinvar
#HAMAS
#İsmail Heniyye
#İsrail
#Esir takası

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