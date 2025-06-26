Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Hamile eski nişanlısını öldüren caniden kan donduran savunma: İyi yaptım

Hamile eski nişanlısını öldüren caniden kan donduran savunma: İyi yaptım

19:1626/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Eski nişanlısı tarafından silahla vurulan 5,5 aylık hamile Oya Budak, karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.
Eski nişanlısı tarafından silahla vurulan 5,5 aylık hamile Oya Budak, karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

İstanbul'da hamile eski nişanlısını, "Sana sürprizim var" deyip öldüren şahıs cinayeti kan donduran sözlerle savundu. Cani katil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "İyi yaptım" diyerek cevap verdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hamile olan eski nişanlısını öldüren Samet T. ve olayın ardından saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen amcası Aytekin T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet T. gazetecilerin 'Neden yaptın' sorusuna 'İyi yaptım' diyerek yanıt verdi.

Cinayet silahıyla birlikte yakalandı

Sarıyer'de, 5,5 aylık hamile Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Olay yerinden otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar'da amcası Aytekin T.'nin evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, amcası Aytekin T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Korkutmak için havaya ateş ettim"

Adliyeye sevk edilen şüpheli Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "İyi yaptım" diye yanıt verdi. Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde 5 ay önce kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söylediği öğrenildi. Hamileliğini nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T.'nin ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım" dediği öğrenildi.

İki ayrı suçtan polis kaydı var

Daha önceden tehdit ve hakaret suçlarından polis kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Samet T. ve olayın ardından saklanmasına yardım ettiği belirlenen amcası Aytekin T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Samet T. ve Aytekin T., Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eski nişanlısını öldüren Samet T.'nin tutuklanmasına karar verildi. Amcası Aytekin T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





#İstanbul
#Sarıyer
#Oya Budak
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşına temmuz zammı yolda: 2025 Evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?