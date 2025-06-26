Hamile eski nişanlısını öldüren caniden kan donduran savunma: İyi yaptım

Adliyeye sevk edilen şüpheli Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "İyi yaptım" diye yanıt verdi. Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde 5 ay önce kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söylediği öğrenildi. Hamileliğini nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T.'nin ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım" dediği öğrenildi.