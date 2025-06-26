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Tartıştığı nişanlısını kafasından vurdu: Olay yerinden kaçarken kıskıvrak yakalandı

Tartıştığı nişanlısını kafasından vurdu: Olay yerinden kaçarken kıskıvrak yakalandı

07:2026/06/2025, Perşembe
IHA
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İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını kafasından tabancayla vuran adam olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.


Ekiplerin çalışmaları sonucunda firari nişanlı Şişli'de kıskıvrak yakalandı. Saldırgan gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




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