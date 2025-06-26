Tartıştığı nişanlısını kafasından vurdu: Olay yerinden kaçarken kıskıvrak yakalandı

Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.