Hapis cezasıyla aranıyorlardı: 47 firari hükümlü yakalandı

Adana'da 47 firari hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 26 Aralık-6 Ocak'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 47 hükümlüyü yakaladı.
