Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hapis cezasıyla aranıyorlardı: 47 firari hükümlü yakalandı

Hapis cezasıyla aranıyorlardı: 47 firari hükümlü yakalandı

09:448/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Adana'da 47 firari hükümlü yakalandı
Adana'da 47 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 26 Aralık-6 Ocak'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.


Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 47 hükümlüyü yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.



#47 hükümlü
#Adana
#FİRARİ
#hükümlü
#yakalandı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl TOKİ kurasına katılacaklar belli oldu mu?