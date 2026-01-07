Yeni Şafak
26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Antalya'da yakalandı

26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü Antalya'da yakalandı

7/01/2026, Çarşamba
IHA
Antalya’da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya’da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya’da hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.C. isimli hükümlü, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.


Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.





