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Haraç çetesi çökertildi

Ankara esnafını haraca bağlayıp çek ve senet tahsilatçılığı yapan 2 suç örgütü çökertildi. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bin 809 fişek ve 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu belirtilirken, 1 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyo

Abdullah Sarica
04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ankara esnafını haraca bağlayan çete çökertildi.

Ankara esnafını haraca bağlayan çete çökertildi.

Ankara esnafını haraca bağlayıp çek ve senet tahsilatçılığı yapan 2 suç örgütü çökertildi. Para vermeyi kabul etmeyen vatandaşları ailelerine zarar vermekle tehdit eden çete üyelerinin, ayrıca darp ederek bu görüntüleri de kameraya aldığı ortaya çıktı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ş.D. ve İ.K.’nin yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonda 34 şüpheliden 31’ini gözaltına aldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bin 809 fişek ve 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu belirtilirken, 1 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

#Ankara
#Haraç
#Uyuşturucu
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