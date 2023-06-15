Haraç çetesi çökertildi

Ankara esnafını haraca bağlayıp çek ve senet tahsilatçılığı yapan 2 suç örgütü çökertildi. Para vermeyi kabul etmeyen vatandaşları ailelerine zarar vermekle tehdit eden çete üyelerinin, ayrıca darp ederek bu görüntüleri de kameraya aldığı ortaya çıktı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ş.D. ve İ.K.’nin yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonda 34 şüpheliden 31’ini gözaltına aldı.