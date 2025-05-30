Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Haribo'dan uyuşturucu çıktı: Hollanda'daki ürünler geri çağrıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı: Hollanda'daki ürünler geri çağrıldı

11:2130/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Haribo'dan uyuşturucu çıktı: Hollanda'daki ürünler geri çağrıldı
Haribo'dan uyuşturucu çıktı: Hollanda'daki ürünler geri çağrıldı

Almanya merkezli dünya devi Haribo'nun Hollanda'da piyasaya sürülen bazı ürünlerinde uyuşturucu madde izine rastlandı. Şirket ürünleri geri çağırdı.

Hollanda'da bir ailenin birden fazla üyesi de dahil olmak üzere birçok kişi, Haribo'nun bir ürününü yedikten sonra kendilerini iyi hissetmediklerini bildirdi


Hollanda'daki gıda güvenliği kuruluşunun (NVWA) sözcüsü, ürünü yedikten sonra ‘baş dönmesi' şikayeti ile hastaneye gidenlerin olduğunu bunun üzerine yapılan testler sonucunda şekerlemelerde uyuşturucu izine rastlandığını açıkladı. NVWA yetkilileri, şu ana kadar üç farklı pakette uyuşturucu madde izine rastlandığını bildirdi. Haribo yönetimi olası riskleri göz önünde bulundurarak Hollanda'daki tüm ürünlerini piyasadan çekme kararı aldı.




#Haribo
#Jelibon
#Uyuşturucu
#Şekerleme
#Hollanda
#NVWA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı