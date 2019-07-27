Gündem Hasılatın düşmesinden şüphelenince izlediği kamera görüntüleri her şeyi ele verdi
ANTALYA

Hasılatın düşmesinden şüphelenince izlediği kamera görüntüleri her şeyi ele verdi

Manavgat'ta 35 gün önce bir arkadaşının referansı ile işe aldığı Necmi T.'nin markette kasaya bakmaya başlamasının ardından sürekli hasılatta düşüş olmasından şüphelenen Barış Ataş, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçeği öğrendi. Ataş, Necmi T.'nin sürekli kasadan cebine para attığını tespit etti.

Haber Merkezi IHA
Market sahibi Barış Ataş
Market sahibi Barış Ataş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yerinin kasasından belirli aralıklarla 70 bin lira para çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin para çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Necmi T., 35 gün önce bir süpermarkette çalışmaya başladı. İş yeri sahibi Barış Ataş'ın yanında ortak bir tanıdıklarının referansı ile işe başlayan Necmi T., kısa sürede iş yeri sahibinin güvenini kazanırken, aynı zamanda kasaya da bakmaya başladı. Son günlerde hasılatın düşmesi üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen Barış Ataş, kasayı gören kameraların yönlerinin değiştirilmesine rağmen kasayı gördüğünü, kasa başında işlem yapan kişinin de görüldüğünü fark etti. Kameraları izlediğinde Necmi T’nin sürekli olarak kasadan para alıp cebine koyduğunu gördü.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Necmi T.’yi çağırıp konuyu konuşmak istediğini belirten Barış Ataş “Ne yazık ki her şey kameralarda görülmesine rağmen suçu kabullenmedi. Bende jandarmaya durumu bildirdim. Yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Her şey ortada. Şu ana kasadan aldığı paraların 60-70 bin liranın üzerinde olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Necmi T, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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