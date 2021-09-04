​Hasta bilgileri FETÖ’ye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kamu kurumlarının FETÖ artıklarından temizlenmesi için hemen her gün kolluk güçlerince operasyon düzenleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı son çalışmada hastaların bilgilerini FETÖ’ye sızdıran bir aile hekimini yakaladı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile meslekten ihraç edilen ve yurt dışına firar eden aile hekimi Yüksel M.K. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. İsveç’ten gelerek Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Yüksel M.K.’nın pasaportunu kontrol eden görevli polis Yüksel M.K.’nın 24 ayrı adli dosyadan arandığını gördü.

Yüksel M.K.’nın aile olarak görev yaptığı dönemde hastalara ait bilgileri FETÖ’ye aktardığı ve örgüt talimatları doğrultusunda sağlık sisteminden FETÖ’ye bilgi sızdırdığı ortaya çıktı. Tehdit, hakaret, ses ve görüntü kaydı almak, Türk milletini, TBMM’yi ve yargı organlarını aşağılamak gibi 24 suçtan aranması bulunan Yüksel M.K.’nın sanık olarak yargılandığı bir duruşmada mahkemede gizlice ses kaydı alırken yakalandığı da öğrenildi. FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan 43 yaşındaki Yüksel M.K.’nın hakkındaki davaların düşmüş olduğunu düşünerek Türkiye’ye döndüğü belirtildi.