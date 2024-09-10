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Hastane önünde şüpheli valiz paniği: Telaşla unutmuşum

Bolu'da hastane önünde unutulan valiz paniğe sebep oldu. Valizin sahibi çantayı almaya gelerek, "Telaşla çantayı unutmuşum. Bomba diye bir şey yok" dedi.

17:24 - 10/09/2024 Salı
DHA
Hasta yakınının unuttuğu bavul tedirginliğe yol açtı.
Hasta yakınının unuttuğu bavul tedirginliğe yol açtı.

Bolu'da hastane önünde unutulan bavul tedirginliğe neden oldu. Hastane bahçesine bomba imha uzmanı sevk edilirken, bavulu unuttuğu anlaşılan, içinde ameliyat olan eşinin kıyafetlerinin bulunduğu söyleyen Rıdvan Çapkın, yaşananlar için özür diledi.


Olay, saat 14.00 sıralarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane önünde bırakılan bavulu görenler, polise ihbarda bulundu. Bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çok sayıda polis de güvenlik amaçlı hastane önüne yönlendirildi. Polis ekipleri, çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan araştırmada bavulu, eşi hastanede ameliyat olan Rıdvan Çapkın'ın unuttuğu belirlendi. Bavulun içinde Çapkın'ın eşine ait kıyafetlerin bulunduğu ortaya çıktı. Hastane önüne çağrılan Çapkın, paniğe sebep olduğu için polis ekiplerinden özür diledi, bavulu teslim alarak götürdü.

Bavulun sahibinin ortaya çıkmasıyla hastane önündeki güvenlik tedbirleri normale döndü.


Erzurum'a acil iniş yapmıştı: Almanya'ya giden uçağa yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Münih kentine hareket eden Vistara Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, güvenlik önlemleri kapsamında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Güvenlik protokolünün devreye sokulmasının ardından hava sahası uçuşlara kapatılırken güvenlik ekipleri de uçak içerisinde arama çalışmaları başlattı; yolcuların valizleri de aranmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, uçaktaki arama çalışmalarının devam ettiğini ancak şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirtti. Öte yandan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Almanya'ya giden uçağa yönelik bomba ihbarının asılsız çıktığını, hava sahasının yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.


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