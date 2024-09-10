Hastane önünde şüpheli valiz paniği: Telaşla unutmuşum

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Münih kentine hareket eden Vistara Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, güvenlik önlemleri kapsamında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Güvenlik protokolünün devreye sokulmasının ardından hava sahası uçuşlara kapatılırken güvenlik ekipleri de uçak içerisinde arama çalışmaları başlattı; yolcuların valizleri de aranmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, uçaktaki arama çalışmalarının devam ettiğini ancak şimdiye kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirtti. Öte yandan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Almanya'ya giden uçağa yönelik bomba ihbarının asılsız çıktığını, hava sahasının yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.