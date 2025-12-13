Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Hastaneye gitmek için otelden çıktı: Ölüsü bulundu

Hastaneye gitmek için otelden çıktı: Ölüsü bulundu

17:3113/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Karabük
Karabük

Karabük'te hastaneye gitmek için kaldığı otelden ayrılan Abizer Y. (29) isimli vatandaş saatler sonra ormanda ölü halde bulundu.

Dini nikah yaptığı bir kadın ile birlikte şehirdeki bir otelde kalan Abizer Y. dün hastaneye gitmek için otelden ayrıldı.


Kendisinden haber alınamayan Abizer Y. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası polis ekipleri, Abizer Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.



Abizer Y.’nin aracının Kapullu ile 5000 Evler arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, bu sabah Abizer Y.'nin ormanda cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Abizer Y.'nin vücudunda darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Abizer Y.'nin cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Karabük
#hastane
#orman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti