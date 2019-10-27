Gündem Hatay Reyhanlıda Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni
HATAY

Hatay Reyhanlı'da Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni

Hatay Reyhanlı'da Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ‘Minik eller bereket topluyor’ etkinliği kapsamında Reyhanlı Eğitim Köyü'nde öğrenim gören Suriyeli yetimler zeytin topladı.

Haber Merkezi DHA
Reyhanlı'da 'Minik eller bereket topluyor' adı altında zeytin toplama şenliği düzenlendi.
Reyhanlı'da 'Minik eller bereket topluyor' adı altında zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Reyhanlı ilçesinde 2017 yılında kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören Suriyeli 1000 yetim için tesis içerisinde 'Minik eller bereket topluyor' adı altında zeytin toplama şenliği düzenlendi.

Suriyeli ve Türk çocuklar beraber keşfediyor
HAYAT
Suriyeli ve Türk çocuklar beraber keşfediyor

Çeşitli oyun ve gösterilerle başlayan etkinliğe Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu ile Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, AK Parti eski Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti eski Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ile çok sayıda davetli katıldı.


Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte öğrenciler yöresel oyunlarını sergiledi, daha sonra tesis içerisinde zeytin hasadı yapıldı. Etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, vakfın birçok marka projesi bulunduğunu belirterek, "Bunlar arasında en kıymetlilerinden bir tanesi de Reyhanlı Eğitim Köyümüzde düzenlendiğimiz zeytin toplama etkinliğimizdir. Yetimlerimizin mutluluğuna ortak olduk" dedi.


Yetim çocuklar, şenlik sonunda üzerinde barış dileklerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

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