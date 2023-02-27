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Hatay ‘süper teşvik’ istiyor: 2 bin küçük işletmenin bin 700'ü yıkık

Hatay’da merkezdeki binlerce esnafın dükkanı ile yüzlerce üretim tesisi yerle bir oldu. Ağırlıklı turizm, tarım ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren 2 bin küçük işletmenin tamamına yakını yıkıldı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Mavi ve beyaz yakalılar şehri terk etti. Özellikle çocuklu aileler eğitim için çevre illere gitti. Tekrar ayağa kalkabilmemiz için süper bir teşvik paketine ihtiyacımız var" dedi.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay’da binlerce esnaf dükkanı ile küçük ve orta ölçekli işletme yerle bir oldu.

Hatay’da binlerce esnaf dükkanı ile küçük ve orta ölçekli işletme yerle bir oldu.

Asrın felaketinin vurduğu Hatay’daki binlerce esnaf dükkanı ile orta ve küçük boy işletme yerle bir oldu. Hatay merkez ve bağlı 15 ilçesinde Esnaf Odası’na kayıtlı 49 bin 981 esnaf işletmesi vardı. Ticaret siciline kayıtlı ise 28 bin 454 iş yeri bulunuyordu. 6 Şubat’taki iki büyük depremle sarsılan kent merkezindeki iş yerleri ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. 20 Şubat’ta yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler ise geriye kalanları da enkaz yığınına çevirdi.

Hikmet Çinçin

MAVİ VE BEYAZ YAKALILAR GİTTİ

İş adamları, yıkılan işletmelerin hızlıca ayağa kaldırılması için altıncı bölge desteklerinden daha güçlü bir teşvik paketine ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor. Yeni Şafak'a konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, barınma ihtiyacı nedeniyle çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çektiklerini söyledi. Çinçin, "Mavi ve beyaz yakalılar şehri terk etti. Özellikle çocuklu aileler eğitim için çevre illere gitti. Tekrar ayağa kalkabilmemiz için süper bir teşvik paketine ihtiyacımız var" dedi.

‘İYİ MAAŞ’ VAADİ YETMEYEBİLİR

  • Hikmet Çinçin, şöyle devam etti: "Firmaların konteyner talebi karşılanmalı. Üreticiye yeni makine ve teçhizat verilmeli. Uzun vadeli finansman desteği sağlanmalı. Fazla maaş çalışanları geri getirmeye yetmeyebilir. Onlara tekrar sosyal güvence ve ümit vermek zorundayız. Bunu başarabilirsek üretime dönmek mümkün olabilir."

En güçlü teşvik altıncı bölgede

Türkiye’nin altı farklı bölgeye ayrıldığı teşvik sisteminde en güçlü destekler 6’ncı bölgede veriliyor. Altıncı bölgede uygulanan teşviklerin başında; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi geliyor. Depremin vurduğu illerden Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır altıncı bölgede, Kahramanmaraş ve Osmaniye beşinci bölgede, Hatay ve Malatya dördüncü bölgede, Gaziantep ve Adana ise üçüncü bölgede bulunuyor.


#Hatay
#Ekonomi
#Esnaf
1 saat önce
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Hatay ‘süper teşvik’ istiyor: 2 bin küçük işletmenin bin 700'ü yıkık
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