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Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde yıkılan 173 binanın enkazının yarından itibaren kaldırılacağını bildirdi.

00:25 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası Hatay.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası Hatay.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

'Bina sakinleri refakat edebilecek'

Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek
, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır."
denildi.

Bakan Çavuşoğlu: Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi
Bakan Çavuşoğlu: Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgelerine yönelik uluslararası yardımların ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, "125 binden fazla çadır gelmiş durumda. 42 bin civarında çadırın Türkiye'ye intikali için de planlamalar yapıldı. Konteyner konusunda yurt içinde her yerde üretim yapıyoruz ama yurt dışından da bulabildiğimiz konteynerleri getiriyoruz." dedi. Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibinin geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Burada da birçok ülkeden aşağı yukarı 40 milyon dolar kaynak var. Birinci sırada Japonya var. Hep şunu söylüyorlar, 'bizde deprem oldu siz geldiniz, bir de İran-Irak Savaşı'nda Tahran'dan vatandaşlarımızı siz kurtardınız. Şimdi sıra bizde.' diyorlar. " ifadelerini kullandı.


#Hatay
#Hatay Valiliği
#Deprem
#Enkaz Kaldırma
1 saat önce
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Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
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