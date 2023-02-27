Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası Hatay.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.
'Bina sakinleri refakat edebilecek'
'Bina sakinleri refakat edebilecek'
Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek
, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır."
denildi.
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Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak
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