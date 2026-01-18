Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

17:4318/01/2026, воскресенье
AA
Sonraki haber
Hatay
Hatay

Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 35 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 49 kartuş, 15 parça altın takı, 119 bin 990 lira ve 1500 dolar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.




#düzensiz göçmenler
#Göçmen Kaçakçılığı
#göçmen kaçakçılığı operasyonu
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul listesi