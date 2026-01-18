Yeni Şafak
'Uzlaştırma' vaadiyle dolandıranlara 8 ilde operasyon: 15 tutuklama

10:1518/01/2026, Pazar
DHA
Uzlaştırmacı avukat olduklarını iddia ederek 235 kişiyi yaklaşık 15 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 15’i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Sanal medyadan kadınlarla sohbet etmişsiniz. Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek irtibata geçtikleri kişileri, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de 13 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Şüphelilerin 235 kişiyi toplam 15 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




