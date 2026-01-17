Aksaray'da sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran zanlı tutuklandı

Aksaray'da kripto para kazancı vaadiyle sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kentte yaşayan 16 yaşındaki M.G, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kripto para kazancı sağlayacağını söyleyen şüpheliye, babasının kredi kartından 1 milyon 450 bin lira gönderdi.