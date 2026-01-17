Aksaray'da sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran zanlı tutuklandı

Aksaray'da 16 yaşındaki çocuğu yüksek kar vaadiyle sosyal medya üzerinden dolandıran şahısla ilgili ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Farklı dolandırıcılık olaylarına da karıştığı tespit edilen M.E.G. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Aksaray'da kripto para kazancı vaadiyle sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran şüpheli tutuklandı.
Kentte yaşayan 16 yaşındaki M.G, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kripto para kazancı sağlayacağını söyleyen şüpheliye, babasının kredi kartından 1 milyon 450 bin lira gönderdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayına daha karıştığı belirlenen şüpheli M.E.G, Hasas Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.