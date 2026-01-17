İzmir'de polis denetiminde kimlik vermeyen sürücüye ceza

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaçak moloz döktüğü tespit edilerek plakası tüm birimlere bildirilen ve ikazlara uymayarak kaçan 35 BAZ 439 plakalı kamyoneti denetim noktasında durdurdu. Polise ehliyet ve kimlik vermeyen F.A., kamyonetten inmeyi de reddetti. Bu sırada görevli polis memurlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen F.A.,

"Zorla beni aracımdan indirmeye çalışıyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum. Hala bana 'İner misin' diyor"

ifadelerini kullandı. Polis memurunun ise

"Ehliyetin olmadığını söylüyorsun, lütfen iner misin aşağı, kimlik vermiyorsun polise"