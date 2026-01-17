İzmir'de polis denetiminde kimlik vermeyen sürücüye ceza

İzmir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaçak moloz döktüğü tespit edilen ve ikazlara uymayarak kaçan sürücüyü denetim sırasında durdurdu. Sürücü F.A. polis memuruna kimlik vermeyi reddederek o anları telefonuyla kayda alarak ekiplere zor anlar yaşattı. Ehliyeti olmayan kamyonet sürücüsüne, toplam 34 bin 484 TL idari para cezası uygulandı.
Yapılan incelemede F.A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, daha önce çevre kirliliğine yol açacak şekilde kaçak moloz döktüğü ve güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığı belirlendi. F.A.'ya 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'araç tescil belgesini araçta bulundurmamak', 'ışık donanımının çalışmaması', 'muayenesiz araç kullanmak', 'tescil plakasında değişiklik yapmak' ve 'teknik değişikliği bildirmemek' suçlarından toplam 34 bin 484 TL idari para cezası uygulandı.
Araç trafikten menedilirken, araç tescil sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan dolayı 23 bin 437 TL ceza kesildi.