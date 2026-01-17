Yeni Şafak
Yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilmişti: Eskişehir'de yakalandı

18:4517/01/2026, Cumartesi
AA
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Bilecik’te kendisini telefonda askeri personel olarak tanıtarak yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Eskişehir’de yakalanarak tutuklandı. Zanlının bozdurulan ve ele geçirilen altın, dolar ve avrolarının polis tarafından mağdur çifte teslim edildiği bildirildi.

Bilecik'te, telefonda kendisini "askeri personel" olarak tanıtıp yaşlı çifti 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.E. (72) ve N.E. (76) çiftini arayan şüpheli, kendisini askeri personel olarak tanıtıp mağdurlara adlarının suça karıştığını, evde bulunan ziynet eşyası ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlı çift, eve gelen şüpheliye 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 5 bin lira verdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine, oradan da Eskişehir'e gittiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerince uygulama noktasında gözaltına alındı.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, altınların bir kısmını bozdurup yurt dışı hesabına yatırdığını, diğer kısmını ise dolar ve avroya çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Polis avro, dolar ve altınları yaşlı çifte teslim etti.


