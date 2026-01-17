Sivas merkezli siber dolandırıcılık operasyonı: 18 şüpheliden 11’i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" şüphesi ile bir suç örgütü takibe alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, üçüncü şahısların banka hesaplarını kullanarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ve drone destekli operasyonda, Sivas’ta 16 şüpheli, Antalya’da 1 şüpheli, İzmir’de 1 şüpheli olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.