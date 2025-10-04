Hatay'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler biri hayatını kaybederken, diğer sürücü ağır yaralandı.
N.K. idaresindeki 01 AEM 471 plakalı motosiklet, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde Y.D. idaresindeki 31 ATK 045 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Y.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.