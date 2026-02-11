Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Hatay'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

21:0211/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü M.A.'nın yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gündüz saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci taşıyan servis minibüsü ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Hatay
#Öğrenci servisi
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem afet konutları ödeme planı 2026: Deprem konut fiyatları ne kadar, ödeme ne zaman başlıyor? Aylık taksit ne kadar olacak? Yüzde 74 indirim detayı