Hatay merkezli suç örgütü operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

18:406/02/2026, Cuma
AA
Adreslerde ruhsatsız 17 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 91 mermi, 34 kartuş ile 1'i doldurulmuş 74 senet, 22 cep telefonu, bilgisayar ve başkasına ait kimlik ele geçirildi, 23 zanlı gözaltına alındı.

Hatay merkezli 3 ilde tefecilik, haraç ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12’si tutuklandı. Örgüte yönelik önceki operasyonlarda da 4 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alacak konularında tahsilatçılık yapan, eğlence mekanlarından tehditle haraç isteyen, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetinde bulunan bir suç örgütüne yönelik Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ruhsatsız 17 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 91 mermi, 34 kartuş ile 1'i doldurulmuş 74 senet, 22 cep telefonu, bilgisayar ve başkasına ait kimlik ele geçirildi, 23 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla salıverildi, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüphelinin daha tutuklandığı bildirildi.


