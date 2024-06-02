Hatay'da patlama meydana geldi: Bina ve çevresinde hasar oluştu

Son dakika haberi olarak Ankara'da büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz patlaması sonucunda 1 binanın yıkıldığı bildirildi. Ankara'daki patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken can kaybı ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İşte son gelişmeler.