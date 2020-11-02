Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hatayda yol ortasında gelini feci şekilde döven damat tutuklandı
3. SAYFA

Hatay'da yol ortasında gelini feci şekilde döven damat tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde dün Hüseyin İ. isimli damat, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş'yi dövmüş, yaşanan olay büyük tepki toplamıştı. Takıları almak için genç kadını döven damat, yağma suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Damadın gelini dövdüğü anlar kameralara yansımıştı.
Damadın gelini dövdüğü anlar kameralara yansımıştı.

Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hatay Valiliğinden gelini yol ortasında döven damatla ilgili açıklama: Adli işlemler başladı
GÜNDEM
Hatay Valiliğinden gelini yol ortasında döven damatla ilgili açıklama: Adli işlemler başladı

Gelin şikayetçi olmuştu

Olayın ardından açıklama yapan Hatay Valiliği, gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlandığını açıkladı. Gözaltına alınan Hüseyin İ'nin, geline takılan altınları almak için Fatma Ş'yi darbettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün yağma suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da damat, düğün arabasından indirdiği gelini yol kenarında dövdü
OYNAT 00:33
Hatay'da damat, düğün arabasından indirdiği gelini yol kenarında dövdü
Hatay'ın Belen ilçesinde bir damat, düğün arabasından indirdiği gelini yol kenarında dövdü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen geline tokat ve yumruk darbeleriyle yere düşürdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Abone Ol Google News
Geçmiş olsun canım yavrum

Geçmiş olsun
canım yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı.
Altı sulak araziymiş!

Altı sulak araziymiş!

İzmir'de 91 kişiye mezar olan binaların eski ve yeni görüntüleri.
Minik Elifin ilk görüntüsü

Minik Elif'in ilk görüntüsü

Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı.
Dokuz kişi gözaltında

Dokuz kişi gözaltında

İzmir'deki depreme ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Can kaybı <br>91'e yükseldi

Can kaybı
91'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
14 saat boyunca<br> elini bırakmamış

14 saat boyunca
elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Saatlerin <br>durduğu an: 14.51

Saatlerin
durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.
Hepimize moral aşıladılar

Hepimize moral aşıladılar

Hayata tutunan çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.