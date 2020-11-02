Hatay'da yol ortasında gelini feci şekilde döven damat tutuklandı

Gedik mevkiinde dün öğle saatlerinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, Fatma Ş. ile Hüseyin İ., araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÜNDEM Hatay Valiliğinden gelini yol ortasında döven damatla ilgili açıklama: Adli işlemler başladı

Gelin şikayetçi olmuştu

Olayın ardından açıklama yapan Hatay Valiliği, gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlandığını açıkladı. Gözaltına alınan Hüseyin İ'nin, geline takılan altınları almak için Fatma Ş'yi darbettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün yağma suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.