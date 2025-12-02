Havaalanları ve AVM'lerde bulundurulacak: Bakan Memişoğlu yeni sistemi duyurdu

"Acil durumlarda saniyelerin hayat için önemli olduğu kritik anlar için ASELSAN işbirliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı OED projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Bugün tanıtımını yaptığımız otomatik şok cihazları kalp durması gibi müdahalenin saniyelerle ölçüldüğü anlarda ambulans ekibi ulaşana kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam köprüsüdür. ASELSAN imzalı bu yerli cihazlarımız kullanıcı dostu arayüzü, Türkçe sesli komut sistemi, sizi yönlendiren akıllı teknolojisiyle vatandaşlarımızı o anın kahramanı yapabilecek donanımdadır. Cihaz ritmi analiz eden şok gerekip gerekmediğine karar verir"