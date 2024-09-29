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Havalar 8-12 derece soğuyacak

Havalar 8-12 derece soğuyacak

04:0029/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin batısı pazartesiden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu gece beklenen yağışla birlikte yarın Marmara’da hava sıcaklığının 8-12 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin yarından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girerek sıcaklıkların azalacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın pazartesi günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra perşembe günü yurdu terk edeceği ön görülüyor. Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Soğuk havanın perşembe günü yeniden ülkemizi terk edeceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının yarın İstanbul'da 21, Ankara'da 16, İzmir'de 24, Eskişehir'de ve Bolu'da 15 derece olması bekleniyor.


#hava durumu
#İstanbul
#Marmara
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