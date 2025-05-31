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HAVELSAN, KAIZEN Award Türkiye'de Kalitede Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu

HAVELSAN, KAIZEN Award Türkiye'de Kalitede Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu

14:0131/05/2025, Cumartesi
AA
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Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm kuruluşlara açık olan KAIZEN Award Türkiye'de, 2025 yılı Kalitede Mükemmellik Ödülü'ne HAVELSAN layık görüldü. Ödül şirket yetkililerine takdim edildi.
Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm kuruluşlara açık olan KAIZEN Award Türkiye'de, 2025 yılı Kalitede Mükemmellik Ödülü'ne HAVELSAN layık görüldü. Ödül şirket yetkililerine takdim edildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm kuruluşlara açık olan KAIZEN Award Türkiye'de, 2025 yılı Kalitede Mükemmellik Ödülü'ne HAVELSAN layık görüldü. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar:"Bu anlamlı ödül, HAVELSAN'ın sürekli iyileştirme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, üst düzey danışmanlar ile dış uzmanlar tarafından kurumun tesislerinde gerçekleştirilen ve 5 KAIZEN ilkesinin uygulanmasını değerlendiren oylama sonucunda jüri, HAVELSAN'ın Metrik Havuzu Projesi'ni Türkiye birincisi seçti.

Dijital dönüşüm çözümleri ve yalınlaşma çalışmaları bulunan HAVELSAN'ın Metrik Havuzu Projesi, karar alma mekanizmasını veri odaklı desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Farklı birimlerin işbirliğiyle yürütülen proje, yenilikleri operasyonel başarıya dönüştürdü ve çalışan memnuniyetine katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, bu ödülün yalnızca sonuç odaklı değil aynı zamanda değer odaklı çalışma anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

KAIZEN gibi uluslararası alanda itibarlı bir ödülün Kalitede Mükemmellik başlığıyla HAVELSAN'a verilmesinin 43 yıllık şirket kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olan sürekli gelişim anlayışının da yansıması olduğunu kaydeden Nacar, "Bu anlamlı ödül, HAVELSAN'ın sürekli iyileştirme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

KAIZEN Institute, merkezi İsviçre'de bulunan uluslararası bir organizasyon olarak, iş yerlerinde verimliliği ve çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla kendi metodolojisini uyguluyor. Bu metodolojiye en uygun çözümler her yıl KAIZEN Award ile ödüllendiriliyor.



#HAVELSAN
#KAIZEN Kalitede Mükemmellik Türkiye Birincisi
#Mehmet Akif Nacar
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