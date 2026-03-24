Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Hayır lokması can aldı: 71 yaşındaki adam yaşam mücadelesini kaybetti

20:5824/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Cami çıkışı lokum yedi, beş gün sonra hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Abana ilçesinde teravih namazı sonrası cami çıkışında ikram edilen lokumu boğazına kaçan 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, 40 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Kalaycı, ikindi namazının ardından toprağa verildi. Olay, sevdiklerini ve cami cemaatini yasa boğdu.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde cami çıkışında ikram edilen lokumun boğazına yapışması sonucu fenalaşan 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

40 dakikalık müdahaleyle lokum boğazından çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde yaşayan Aydın Kalaycı (71), 17 Mart günü teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanan Kalaycı fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kalaycı’ya burada yaklaşık 40 dakika müdahale edildi, boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.

Beş gün süren hayat mücadelesini kaybetti

İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kalaycı, burada tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Kalaycı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Abana ilçe merkezinde aile kabristanında toprağa verildi.



#Kastamonu
#Abana
#Lokum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta beklenen indirim: Motorin ve benzin ne kadar ucuzlayacak? 24 Mart akaryakıt fiyatları için yeni hesaplama