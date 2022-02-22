Haymana'da mera vurgununa yargı freni: 30 şüpheli hakkında dava açıldı

Ankara’da mera arazi üzerinden vurgun yapanlara dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma, Ankara Valiliği ve Haymana Kaymakamlığına gönderilen ihbar mektuplarıyla başladı.

6 ay süren teknik ve fiziki takiple kamu görevlilerinin her faaliyeti adım adım izlendi. Yapılan çalışmalarda, Haymana Tapu Kadastro Müdürlüğünde görevli olan şüpheliler Musa K. ve İhsan G., belediye çalışanı Yusuf B. ile Haymana Milli Emlak Şefliğinde görevli şüpheli Bayram K.’nın usulsüz işlemler yaptığı belirlendi.

Şüpheliler Musa K., İhsan G. ve Yusuf B.’nin hazırladıkları belgeleri, ilgili yerlere götürülmesini sağladıkları, şüpheli Bayram K.’nın ise bu usulsüz belgeleri onaylayarak hak sahibi olmayan kişilere arsa tapuladıkları ve hazine arazilerinin tahsisini sağladıkları anlaşıldı.

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SAHTE EVRAK

Ayrıca bu belgeleri hazırlarken evraka ilişkin e-ödeme belgelerini sistemden alıp, belgeyi sistemden geri silerek katsayı ödemelerinin hesaplandığı formülleri değiştirerek tutarları kendi istedikleri gibi ayarladıkları, tüm bu işlemler karşılığında rüşvet aldıkları ve aralarında paylaştıkları tespit edildi. İddianamede, “Şüphelilerin bu şekilde mülkiyeti hazineye ait arazileri sahte evrak düzenleyerek rüşvet karşılığında hak sahibi olmayan kişilere tahsis ettikleri görülmüştür” denildi.

46 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin, bu yöntemle kamuya ait birçok merayı sattıkları kaydedildi. Başsavcılık, 12 şüphelinin “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından toplamda 46’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bu kişilere rüşvet veren 18 şüphelinin ise “rüşvet” suçundan 12’şer yıla kadar hapsi talep edildi.

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İşte rüşvet trafiği

Şüpheliler Musa K. ve İhsan G.’nin, tapu kadastro teknikeri şüpheli Suat Y. ile yaptığı görüşmede, mera arazilerinin usulsüz olarak hak sahibi olmayan şahıslara tahsisi konusunda çalışma yaptıkları anlaşıldı. Bunun karşılığında 15 bin lira tutarında rüşvet alan şüphelilerin, rüşvet miktarında yapılması istenen indirimle ilgili konuşmaları da şöyle:

- Musa K.: Senin işle uğraşıyorum da olmuyor.

- Suat Y.: Yapma ya. Ben 20 bin istedim ama 15’e düşürmek istiyor.

- Musa K.: Geri adım atmak bana saçma geliyor.

- Suat Y.: Para yurt dışından avro olarak gelecek onu anlattı.

-Musa K. Aslında 2 bin avro iyiymiş. Bu para bizi kurtarır.