Hayrete düşüren olay: Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza

'UZUN BİR SAVAŞ' PLANI<br><br>Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.

SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇTİ<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.

<br>ABLUKA ALTINA ALDI<br><br>İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.

CİDDİ BİR AZALMA VAR<br><br>Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

BELARUS'A ÇEKİLDİLER<br><br>Son olarak başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun \"çok ciddi kayıplar verdiğini\" ve Belarus'a geri çekildiğini öne sürdü.

Dünyanın en güçlü ordularından kabul edilen Rus ordusunun içinde bulunduğu durum bir çok iddiayı da beraberinden getiriyor.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hala kontrol altına alamamış olması bununun en büyük göstergesi kabul ediliyor.

​Rusya Ukrayna savaşı 33. gününe girdi. Çatışmaların sürdüğü bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamamış olması dünya basınında geniş yer buluyor.

​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia: Putin taktik değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla 33. günü geride bıraktı. Rus ordusunun hala kontrol altına alamadığı Kiev'deki son durum ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.