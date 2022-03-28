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İSTANBUL

Hayrete düşüren olay: Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza

Ataşehir'de yapılan denetimler sağ kolu olmadığı halde okul servisi kullanan sürücüye ceza kesildi. Servis aracı da trafikten men edildi.

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Haber Merkezi DHA
Hayrete düşüren olay: Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
Evrakları incelenen sürücü L.G'ye ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü.

Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G., hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri" ve "Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak" maddelerinden işlem yapıldı.

Ayrıca araç trafikten men edildi.

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