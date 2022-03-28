Hayrete düşüren olay: Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü.
Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G., hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri" ve "Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak" maddelerinden işlem yapıldı.
Ayrıca araç trafikten men edildi.
GÜNDEM
Yürekleri ağza getiren olay: Küçük Afra son anda kurtarıldı
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Rusya Ukrayna savaşı 33. gününe girdi. Çatışmaların sürdüğü bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamamış olması dünya basınında geniş yer buluyor.
Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hala kontrol altına alamamış olması bununun en büyük göstergesi kabul ediliyor.
Dünyanın en güçlü ordularından kabul edilen Rus ordusunun içinde bulunduğu durum bir çok iddiayı da beraberinden getiriyor.
BELARUS'A ÇEKİLDİLER<br><br>Son olarak başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun \"çok ciddi kayıplar verdiğini\" ve Belarus'a geri çekildiğini öne sürdü.
CİDDİ BİR AZALMA VAR<br><br>Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.
<br>ABLUKA ALTINA ALDI<br><br>İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.
TAKTİK DEĞİŞTİRDİ<br><br>Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor.
SAVUNMA POZİSYONUNA GEÇTİ<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.
Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor.
'UZUN BİR SAVAŞ' PLANI<br><br>Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.
Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia: Putin taktik değiştirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla 33. günü geride bıraktı. Rus ordusunun hala kontrol altına alamadığı Kiev'deki son durum ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Alman otomotiv devi BMW'nin tamamen elektrikli seçenekleri artıyor.
İKİ FARKLI VERSİYON<br><br>Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW i4, iki farklı versiyonla Türkiye'de satışa sunuldu. <br>
BMW i4 eDRİVE40<br><br>Türkiye'de satışa sunulan BMW i4 eDrive40 versiyonu M Sport tasarım paketiyle kombine ediliyor.
340 beygir güç ile 0-100 kms hızlanmasını 5,7 saniyeden kısa sürede tamamlıyor. <br>
TEK ŞARJLA 590 KM YOL GİDİYOR<br><br>Tek şarjla 590 kilometreye kadar sürüş menzili sunan i4 eDrive40, 200 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 164 km menzil vadediyor.
50 kW hızlı şarj istasyonunda ise 18 dakika şarj ile 100 km menzil kazanımı sağlanıyor.<br>
2022 BMW i4 M50 <br><br>2022 BMW i4 M50 ise ön ve arka akslarda bulunan iki BMW M eDrive motoru ile Sport Boost modu devrede olduğunda 544 beygir güç ve 795 Nm tork sunuyor. <br>
Azami hızı 225 kms ile sınırlandırılan model, 0-100 kms hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor.
Tam dolu batarya ile 521 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden i4 M50'de Adaptif M Yürüyen Aksam ve M Sport frenler devreye giriyor.<br>
i4'ün yaşam alanında 12,3 inç gösterge paneli ve 14,9 inç multimedya ekranından oluşan bitişik kavisli ekran bulunuyor.
Yansıma önleyici cama sahip olan bu panel BMW'nin gelişmiş iDrive 8 işletim sistemiyle çalışıyor. <br>
470 litre bagaj hacmi sunan araçta bu alan arka koltukların katlanmasıyla 1.290 litreye kadar çıkabiliyor.<br>
ELEKTRİKLİ BMW i4 2022'NİN TÜRKİYE'DEKİ FİYATI NE KADAR?
2022 BMW i4'ün eDrive40 versiyonu, M Sport tasarım paketiyle 1 milyon 892 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.
BMW i4 M50 ise 2 milyon 469 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
2022 BMW i4 M50
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
2022 BMW i4 M50
2022 BMW i4 M50
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
BMW i4 eDrive40
Elektrikli BMW i4 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
Alman otomotiv devi BMW'nin tamamen elektrikli seçenekleri artıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan BMW i4, iki farklı versiyonla Türkiye'de satışta. Peki, 2022 BMW i4; i4 iDrive 40 ve i4 M50 versiyonlarıyla görücüye çıkan otomobilin özellikleri neler? İşte elektrikli BMW i4'ün dikkat çeken özellikleri ve Türkiye'deki fiyat listesi...