Gündem HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91 gününde PKK paçavrası Amerikanın kuyu bekçiliğini yapıyor
DİYARBAKIR

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde: PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçiliğini yapıyor

Çocuklarının HDP tarafından PKK'ya kaçırıldığını belirterek 91 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Nöbete katılan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için ailelere destek çağrısında bulunarak "Gelip burada haklarını savunsunlar, PKK’dan korkmasınlar PKK dediğiniz nedir ki, bir paçavra neyden korkuyorsunuz. Amerika’nın kuyu bekçileri, PKK böyle yaptıkça Kürtlerde genç bırakmadı. Artık verecek gençlerimiz yok. 5 yıldır oğlum gitmiş sağ mı, ölümü onu bilmiyorum, her gittiğimde HDP il başkanları ve teşkilatları sağ olduğunu ve dağda bulunduğunu söylüyorlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti tutan aileler
Evlat nöbeti tutan aileler

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 91’inci gününde de devam ediyor.

EVLAT NÖBETİ 91. GÜNÜNDE

  • Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 91’inci gününe girdi.

KÜRTLER'DE GENÇ BIRAKMADILAR

İstanbul’da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 91 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, PKK’nın paçavra olduğunu sadece Amerika’nın kuyu bekçileri görevini gördüğünü söyleyerek anne ve babalara korkmamalarını, mücadeleye destek olmaları çağrısını yaptı.

  • Bingöl, “91 gündür buradayım, 91 yılda geçse buradayım kesin kararım var, çocuğumu almadan dönmeyeceğim. HDP kaçsın, nereye giderse gitsin onlar av olsa biz avcı olacağız onların peşini bırakmayacağız. Onlar zannetmesinler kar ve yağmur yağınca gideceğiz diye, bak yağmur yağıyor buradayız. Anneler ve babalar için her gün çağrı yapıyoruz, biraz duyarlı olun bugün çocuklarınız için mücadele etmezseniz başka hangi gün mücadele edeceksiniz. Gelip burada haklarını savunsunlar, PKK’dan korkmasınlar PKK dediğiniz nedir ki, bir paçavra neyden korkuyorsunuz. Amerika’nın kuyu bekçileri, PKK böyle yaptıkça Kürtlerde genç bırakmadı. Artık verecek gençlerimiz yok. 5 yıldır oğlum gitmiş sağ mı, ölümü onu bilmiyorum, her gittiğimde HDP il başkanları ve teşkilatları sağ olduğunu ve dağda bulunduğunu söylüyorlar. Biz neden mücadele veriyoruz, geride kalan 81 milyon Türk halkı var, bu halkın başka anaları ve babaları ağlamasın kimse gelip de bu kapıda oturmasın bu kadar eziyet ve zulüm görmesin diye diyoruz. Biz onlardan para, ekmek, su istemiyoruz çocuklarımızı istiyoruz" dedi.
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