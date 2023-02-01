HDP son kararını duyurdu: Aday 13 Şubat'tan önce açıklanacak

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HDP'li Pervin Buldan
Seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasının ardından Altılı Masa'dan kendilerini desteklemelerini isteyen HDP'li Pervin Buldan, partisinin son kararını açıkladı.
Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ortak adaylarını Şubat'ın ilk haftası açıklayacaklarını söyledi.
BBC Türkçe'ye konuşan Buldan, Millet İttifakı'nın 13 Şubat'taki toplantısını beklemeyeceklerini söyledi. Buldan, oluşturdukları isim havuzundan bir adayın belirleneceğini ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini açıkladı.