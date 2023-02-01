HDP son kararını duyurdu: Aday 13 Şubat'tan önce açıklanacak

Seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini açıklayan HDP'li Pervin Buldan, yeni bir çıkış yaparak Altılı masadan kendi adaylarını desteklemelerini istedi. Buldan, "Bizim Altılı masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" dedi.