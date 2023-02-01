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HDP son kararını duyurdu: Aday 13 Şubat'tan önce açıklanacak

Geçtiğimiz günlerde Altılı Masa'ya seslenerek kendi çıkaracakları adayı desteklemelerini isteyen HDP'li Pervin Buldan, partisinin adaylık için son kararını açıkladı. Altılı Masa'nın 13 Şubat'taki toplantısını beklemeyeceklerini ifade eden Buldan, HDP'nin adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

11:21 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Pervin Buldan

HDP'li Pervin Buldan

Seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasının ardından Altılı Masa'dan kendilerini desteklemelerini isteyen HDP'li Pervin Buldan, partisinin son kararını açıkladı.

Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ortak adaylarını Şubat'ın ilk haftası açıklayacaklarını söyledi.

"ALTILI MASA'YI BEKLEMEYECEĞİZ"

BBC Türkçe'ye konuşan Buldan, Millet İttifakı'nın 13 Şubat'taki toplantısını beklemeyeceklerini söyledi. Buldan, oluşturdukları isim havuzundan bir adayın belirleneceğini ve önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini açıkladı.




#HDP
#Pervin Buldan
#Altılı Masa
2 saat önce
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HDP son kararını duyurdu: Aday 13 Şubat'tan önce açıklanacak
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