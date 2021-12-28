HDP'den CHP Genel Merkezi'ne ziyaret: Aynı karede yer almaktan çekinmediler

Muhalafet partilerle tek tek görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını söylemişti.

İKİNCİ ADRES CHP

HDP heyeti, DEVA Partisi ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

OYNAT 00:54 PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP, HDP'ye muhtaçtır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde 'Kürt sorunu'nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti.



Açıklamalarla ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, 'HDP'nin bu çıkışını bazı CHP'liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP'nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP'ye muhtaçtır. CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir' ifadelerini kullandı.

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ZİYARETTEN KARELER

Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra "Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım” diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu ve HDP'lilerin pozları CHP'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.