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POLİTİKA

HDP'li 10 ismin daha dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP'li 10 ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.

Haber Merkezi AA
HDPli 10 ismin daha dokunulmazlık dosyası Mecliste
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP'li 10, bağımsız bir isme ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Hakkında fezleke hazırlanan isimler şöyle:

Necdet İpekyüz, Mensur Işık, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Muazzez Orhan Işık, Sait Dede, Mahmut Celadet Gaydalı, Kemal Peköz, Mahmut Toğrul, Erdal Aydemir, Remziye Tosun ve Şevin Coşkun.

Fezlekeler komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurul'da oylanacak.


  • Mecli̇s'teki̇ dokunulmazlık dosyası sayısı 1362'ye çıkmış oldu.


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