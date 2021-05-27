HDP'li 10 ismin daha dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
HDP'li 10, bağımsız bir isme ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
Hakkında fezleke hazırlanan isimler şöyle:
Necdet İpekyüz, Mensur Işık, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Muazzez Orhan Işık, Sait Dede, Mahmut Celadet Gaydalı, Kemal Peköz, Mahmut Toğrul, Erdal Aydemir, Remziye Tosun ve Şevin Coşkun.
Fezlekeler komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurul'da oylanacak.
- Mecli̇s'teki̇ dokunulmazlık dosyası sayısı 1362'ye çıkmış oldu.