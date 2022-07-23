Gündem HDPli Aydeniz için geri sayım
ANKARA

HDP’li Aydeniz için geri sayım

Polise saldıran Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan rapor, 26 Temmuz’da Meclis Anayasa-Adalet Komisyonu’nda görüşülecek.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
​HDP’li Aydeniz için geri sayım
HDP’li Aydeniz için geri sayım.

Karma komisyonun bir ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandırması gerekiyor. Aydeniz’le ilgili son karar Meclis Genel Kurulu’nda verilecek. Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

151 OY GEREKLİ

  • Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu’nda, Karma Komisyon’da veya Genel Kurul’da kendi savunmasını yapabiliyor. Genel Kurul’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

ERBİL TEMSİLCİSİ

Gri listede aranırken PKK’dan kaçan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin milletvekili listesinin Kandil’de hazırlandığını, bu isimlerden birinin de Salihe Aydeniz olduğunu ifade ederek, “Kendisini Kandil alanına getiren örgüt mensubu HDP Erbil Temsilciliğinde çalışıyor” bilgisini vermişti.

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