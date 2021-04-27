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POLİTİKA

HDP'li Buldan'dan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin açıklama: Barışçıl protestolar vardı

HDP'li Pervin Buldan, HDP’nin çağrısı üzerine başlayan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 400’ün üstünde vatandaşın yaralandığı 6-7 Ekim olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokratik barışçıl protestolar vardı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Buldandan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin açıklama: Barışçıl protestolar vardı
Pervin Buldan

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, ikisi polis 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 400’ün üstünde vatandaşın yaralandığı 6-7 Ekim olaylarının 'barışçıl' olduğunu savundu.

Demokratik ve barışçıldı

Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davasına ilişkin konuşan Buldan, "Bütün dünya Kobani için ayaktaydı. Türkiye'de de demokratik barışçıl protestolar vardı" dedi.

HDP’nin ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim
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HDP’nin ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim

Ne olmuştu?

  • Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te PKK/PYD yandaşları, YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani’yi (Ayn el Arap) bahane edip ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına neden olmuştu. Olaylarda terör örgütü yandaşları tarafından barikatlar kurulup yollar kesilmiş, uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verilmişti.

Demirtaş’tan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin açıklama: Şiddet yoktu
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