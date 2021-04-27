HDP'li Buldan'dan 37 kişinin öldüğü 6-7 Ekim olaylarına ilişkin açıklama: Barışçıl protestolar vardı

Bahçeli, HDP açıklamasına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Batsın sizin ittifakınız, bu kadar mı düşmansınız Türkiye'ye?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sözde Ermeni soykırımı tartışmalarıyla ilgili konuştu.



Bahçeli, HDP'nin skandal açıklamasına sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. 'Türk milleti bu zillete katlanamaz.' diyen Bahçeli sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:



'Seni korkutan nedir, seni sindiren nedir, seni bu suçlamaya karşı sessizliğe gömen hangi açıklarındır? Bu CHP'yi ne hale getirdin?



Batsın sizin ittifakınız. Batsın sizin siyasetiniz. Bu kadar mı düşmansınız Türkiye'ye? Bu kadar mı uşaksınız küresel güçlere?'

