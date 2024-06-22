HDP'li Ferhat Encu'dan skandal Portekiz'e destek paylaşımı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubundaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

A Milliler sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

HDP'li eski vekil Ferhat Encu'nun maç sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise tepki çekti.

X hesabından paylaşımda bulunan Encu, Portekiz milli takımına destek verdi.

Encu'nun skandal paylaşımı büyük tepki çekti.





"'Biji' dedikleri PKK bugün can çekişiyor"

HDP'li Encu'nun skandal paylaşımına yağan tepkilerin ardından bir tepki de İçişleri Bakanlığından geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, X hesabından yaptığı paylaşım ile Encu'nun amaçladığı provokasyona ulaşamayacağını belirtti.

Encu'nun attığı tweet ile halihazırda bilinen bir gerçeğin tekrar ettiğini ifade eden Turan, "Kandil’in listesinden seçime girenler sadece efendilerinin talimatlarını yerine getirirler. Bir spor müsabakasında bile bu ülkenin karşısında durmayı, bu milleti tahrik etmeyi, buradan bir çatışma çıkarmaya çalışmayı ihmal etmezler." dedi.

Paylaşımında, "Yıllarca “biji” dedikleri PKK, bugün can çekişiyor; Portekiz’e “biji” demişler, ne gam." diyen Turan, "Yapacak bir şey yok, böyle kodlanmışlar, PKK ciğerlerine işlemiş. Değişmelerini beklemektense, tarihin çöplüğünde silinip gitmelerini seyretmek daha eğlenceli!" dedi.

"Bu twite ses çıkaramayan HDP yönetimi de bu twitin net ortağıdır"

Turan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu tweet bizi kızdırdı mı hayır, amaçladığı provakasyona ulaşır mı, elbette ki hayır.

Bu tweet, zaten bildiğimiz bir gerçeği tekrar etti sadece:

Kandil’in listesinden seçime girenler sadece efendilerinin talimatlarını yerine getirirler. Bir spor müsabakasında bile bu ülkenin karşısında durmayı, bu milleti tahrik etmeyi, buradan bir çatışma çıkarmaya çalışmayı ihmal etmezler.

Yeri gelmişken, Yıllarca “biji” dedikleri PKK, bugün can çekişiyor; Portekiz’e “biji” demişler, ne gam.

Yapacak bir şey yok, böyle kodlanmışlar, PKK ciğerlerine işlemiş. Değişmelerini beklemektense, tarihin çöplüğünde silinip gitmelerini seyretmek daha eğlenceli!

Son söz; bu twite ses çıkaramayan HDP yönetimi de bu twitin net ortağıdır."





Bu tweet bizi kızdırdı mı hayır, amaçladığı provakasyona ulaşır mı, elbette ki hayır.

Bu tweet, zaten bildiğimiz bir gerçeği tekrar etti sadece:



Kandil’in listesinden seçime girenler sadece efendilerinin talimatlarını yerine getirirler. Bir spor müsabakasında bile bu ülkenin… https://t.co/IiVqgBx7pu — Bülent TURAN (@turanbulent) June 22, 2024







