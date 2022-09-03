Gündem HDPli Güzel kaçarken yakalandı Silivride kıskıvrak
EDİRNE

HDP'li Güzel kaçarken yakalandı: Silivri'de kıskıvrak

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçarken MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
HDPli Güzel kaçarken yakalandı: Silivride kıskıvrak
Semra Güzel

Terör örgütü üyesi olmaktan aranan HDP'li Semra Güzel yakalandı. PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel enselendi" ifadesini kullandı.

Semra Güzel’in tanınmamak için peruk giyerek kılık değiştirmesi dikkat çekti.
Semra Güzel’in tanınmamak için peruk giyerek kılık değiştirmesi dikkat çekti.

SİLİVRİ'DE KISKIVRAK

  • Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyeti ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken Silivri'de bir tesiste 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. HDP'li Güzel, yanında çeşitli suçlardan aranan Aladdin G. ve Fırat D. ile birlikte gözaltına alındı. İşlemleri için İstanbul Emniyeti'ne götürülen HDP'li Güzel, ardından Ankara'ya sevkedilecek.
  • Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkan fotoğraflar sonrası hazırlanan fezleke uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında 24 Mart'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: HDP'li Semra Güzel yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: HDP'li Semra Güzel yakalandı
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