Gündem HDPli ilçe başkanı karı kocanın PKKlı teröristi 3 gün evinde saklamış
POLİTİKA

HDP’li ilçe başkanı karı kocanın PKK’lı teröristi 3 gün evinde saklamış

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor’un örgütün dağ kadrosuna eleman topladığı, kırsala gönderdikleri bir teröristi İstanbul’da 3 gün evinde sakladığı öğrenildi. HDP’li Bor’un eşi aynı partinin Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor da Mart ayında “terör” soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi İHA
HDP’li ilçe başkanı karı kocanın PKK’lı teröristi 3 gün evinde saklamış
HDP'li ilçe başkanının evinden PKK paçavraları çıktı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul’un 8 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor’un da olduğu 12 şüpheliden 7’sini gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan ve firari olarak aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

İtirafçı oldu

2019 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak önce Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e giden ve silahlı eğitim alan, daha sonra örgütün Suriye kolu PYD/YPG saflarında Afrin’de görevlendirilen B.E. adlı bir terörist, 2020 yılında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu. B.E., Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında ifade vererek itirafçı oldu. İlk olarak 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığından bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Irak ve Suriye kırsalındaki kamplarına gönderilen ve bir süre sonra kaçarak Türkiye’ye geri dönen PKK’lı B.E., güvenlik güçlerine yaptığı itiraflarda HDP’li Bor’un ismini verdi.

  • Kırsala gitmeden önce HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor ile eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor’la temasına ilişkin bilgiler verdi. Dağ kadrosuna katılmadan önceki son durağın Diyarbakır HDP İl Başkanlığı olduğunu aktaran PKK üyesi, Diyarbakır’a gitmeden önce ise İstanbul’da HDP’li Bor çiftinin evlerinde 3 gün boyunca saklandığını ifade etti.

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Soruşturma dosyasında “HDP İlçe Başkanı” itirafı yer alıyor

İddiaya göre söz konusu ilçe başkanlarının, örgüte eleman kazandırma ve aktarım çalışmalarında kilit rol üstlendikleri, B.E.’nin üzerinden çıkan dijital malzemeler ve deşifre edilen bilgi notuna da yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla örgütün eleman sıkıntısı çektiği itiraf edilirken, PKK/KCK içinde kimlerle irtibat kurduğu da belirtiliyor. Teröristin güvenlik birimlerine verdiği ifadesiyle ilgili 19 sayfadan oluşan tutanakta, Beyoğlu ve Beşiktaş HDP ilçe başkanlarının, kendisini 3 gün boyunca İstanbul’da sakladığını itiraf ettiği vurgulanıyor.

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  • Örgüt itirafçısının o tarihteki beyanlarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, bu sabaha karşı terör soruşturması kapsamında HDP’li Bor’un da aralarında olduğu 7 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlanırken, el konulan dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar incelemeye alındı.

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Üç ay önce de eşi gözaltına alındı

Öte yandan emniyette ifade işlemleri devam eden HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor’un, üç ay önce de eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor “örgüte yardım ve yataklıktan” gözaltına alınmıştı. Remziye Bor, 19 Mart’taki operasyonda, HDP Kağıthane İlçe Başkanları Ayhan Yıldız, Behiye Demir, İstanbul İl yöneticileri Fatmanur Günbeyi, Sermin Danışman Turgay, Esenyurt İlçe örgütü üyeleri Hatice Yıldız, Baran Sümbül ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) MYK üyesi Eşref Yaşar’ın da aralarında olduğu kişilerle birlikte gözaltına alınmıştı.ilen örgüt üyelerinin bir kısmı da gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade ediliyor.
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